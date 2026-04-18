シドが、4月10日＝シドの日を記念して、2026年初ライブをZepp Hanedaで開催した。いちばん近い存在であるファンクラブ会員を前に、MCではリラックスした表情を覗かせつつも、セットリストからは攻めの姿勢が感じられた。ファンと共につくりあげた一夜限りのファンクラブ限定ライブ＜SID OFFICIAL MEMBERS CLUB ID-S限定 410の日2026＞のオフィシャルレポートをお届けしたい。会場は、ダークな楽曲にフォーカスした昨年のコンセプト