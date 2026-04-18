“くみっきー”ことモデルの舟山久美子が、ロングヘアをボブヘアにカットする様子を公開し、絶賛の声が寄せられている。くみっきーは１７日、自身のインスタグラムを更新。「本日はＢｉｒｔｈｄａｙＥｖｅｎｔ２０２６足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございました！皆様の温かいお声と、祝いに包まれて、最高に幸せな１日になりました何よりも会えて嬉しかった！」と、自身の３５歳誕生日を記念したイベン