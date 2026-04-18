女優・千堂あきほが16日、自身のインスタグラムを更新。娘の誕生日につくったリクエストディナーを公開した。 【写真】ナチュラルな表情が印象的娘の愛を受け止めるやさしいママ 2011年から北海道に移り住んでいる千堂。「我が家の4月は2回もスペシャルデー二女さんのリクエストディナーとともに、15歳誕生日！おめでとう」と記し、バースデーを祝福。パスタや揚げ物が盛られたテー