史上初めて48カ国体制で開催されるサッカー北中米ワールドカップ（W杯）に向けた韓国代表チームのロードマップが完成した。核心課題である高地適応度を最大限に引き上げ、これまでのAマッチ評価試合で浮き彫りになった戦術的補完点を解決するという2つの宿題を終える予定だ。大韓サッカー協会は16日、「韓国代表は国際サッカー連盟（FIFA）北中米W杯本大会の前に米ユタ州のソルトレイクシティーで事前キャンプを行う」と発表した。