イランに対する韓国の人道的支援金50万ドル（約8000万円）がイラン政権に悪用されるとして問題を提起したミスイラン出身のモデル、ホダ・ニクさんが「私が誤解していた部分があった」としてミスを認めた。ニクさんは17日、自身のインスタグラムで「昨日（16日）の私の投稿に関して外交部の関係者と直接電話をすることになった」とし「韓国の人道的支援について詳しく説明を聞いた。医薬品や食料などが国際赤十字会を通して伝えられ