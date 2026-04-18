日本―米国後半、米国に先制ゴールを決められる日本＝コマースシティー（共同）【コマースシティー（コロラド州）共同】サッカー女子の国際親善試合は17日、コロラド州コマースシティーで行われ、日本代表「なでしこジャパン」は女子ワールドカップ4度優勝の米国に0―3で敗れた。後半に3点を失い、相手ゴールを脅かせなかった。米国と敵地での3連戦を1勝2敗で終え、対戦成績は3勝8分け33敗となった。