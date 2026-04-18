◇東京六大学野球春季リーグ戦第2週第1日1回戦東大0―5早大（2026年4月18日神宮）早大の先発左腕・香西の前に7回1死まで完全試合。2番・秋元が右前に運んで大記録は免れたが、ヒットはその1本だけ。同じ腕の振りから投げるストレート、変化球に手を焼いて大久保裕監督も「最後までつかみきれなかった」とお手上げだった。ただ先発した松本慎之介（3年＝国学院久我山）は6回を投げ6安打2失点。試合を作っただけに打線の