NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。阪神は大竹耕太郎投手と木下里都投手を1軍登録しました。同日の中日戦で先発予定の大竹投手は、今季ここまで1試合に登板。4日の広島戦、5回3失点の内容で勝ち負けは付いていませんでした。ファームでは今季3試合で1勝2敗、防御率4.76。5日の登録抹消以降はファームでの登板はありません。木下投手は今季2試合にリリーフ登板し防御率7.71。5日の抹消以降、ファームで3試合計4イニングを投げて