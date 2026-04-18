オーストラリアを訪問している小泉防衛大臣は、メルボルンでマールズ国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦の技術を用いた共同開発の契約について覚書を交わしました。小泉防衛大臣：きょうは何よりも「もがみ」です。オーストラリアは、日本の「もがみ」型護衛艦をベースに海軍の新型艦を共同開発することを決めていて、日本時間の18日午前9時からの会談で小泉防衛大臣は、「日豪関係をさらなる高みに押し上げたい」と伝えま