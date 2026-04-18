アニメ犬みたいになってしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で16万8000回再生を突破し、「五度見はしたくなる可愛さ」「魅力的すぎる」「唯一無二のカット」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ボサボサの犬をトリミングに連れて行ったら…二度見せざるを得ない『アニメ犬のような完成形』】 トリミングに連れて行ったら… TikTokアカウント「meiとゆずぽ