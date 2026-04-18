【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】スマートフォンと併せてモバイルバッテリーを携行するのはもはや当たり前。そんなモバイルバッテリーに使用される電池が、安全性の高い「準固体電池」へと移行しつつあるという。その理由とメリットを紹介！＊＊＊■モバイルバッテリーの新機軸は発火リスクを抑えた「準固体電池」モバイルバッテリーの新定番になりそうなのが、「準固体電池」を採用したタイプだ。ITライター