愛知県一宮市で17日夜、自転車に乗っていた69歳の男性が車にひき逃げされ、肋骨を折る重傷を負いました。一宮市千秋町の市道で17日午後9時ごろ、「人の声がして外に出ると人が倒れていた」などと近くに住む女性から消防に通報がありました。警察が駆けつけたところ、一宮市の自営業の男性(69)と、近くに自転車も倒れていました。男性は病院に搬送され、肋骨を折る重傷でしたが、命に別条はないということです。警察によ