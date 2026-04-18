三重県名張市の交差点で17日夜、86歳の男性が乗用車にはねられ意識不明の重体となっています。名張市つつじが丘北で17日午後7時半ごろ、交差点を渡っていた近くに住む無職の隈部紀彦さん(86)が、北に向かって走っていた乗用車にはねられました。隈部さんは頭などを強く打ち病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警察は乗用車を運転していた男性から話を聞くなどして、当時の状況を詳しく調べています。現場は、