楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）提携ホテルで特別プランを設定している。4月7日と5月7日から、対象施設で利用できる併用可能な5％割引クーポンを配布する。併用で最大10％が割引となる。いずれも割引上限などの条件が設定されている。宿泊期間は6月29日まで。また、マルチデイ・パスをグループ全員が購入するか付帯する宿泊プランの利用で、「パワーアップバンド（ディ