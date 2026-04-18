門別はファーム先発直近3試合を連続無失点と結果を残している（C）産経新聞社阪神4年目左腕の門別啓人は4月17日に行われたファーム・リーグ西地区の広島戦（SGL）に先発。走者を出しながら6回までに4併殺を奪うなど、球を低めに集めて、打たせて取るピッチングも光った。7回無失点の好投でリーグトップの4勝目をマークした。これで先発した3試合連続無失点とし、防御率0.38とファームでは無双投球を続けている。【動画】メジャ