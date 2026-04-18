日本のパスポートは高い自由度を持ち、ビザなしで渡航できる国は約190カ国にものぼります。かつては多くの日本人が海外旅行を楽しんでいましたが、現在では渡航をためらう人々が増加しています。「世界最強」と称される日本のパスポートの信頼性は維持されているのに、なぜ海外旅行をする日本人は減ってしまったのか。内藤英賢さんの著書、『観光ビジネス 旅行好きから業界関係者まで楽しく読める観光の教養』では観光ビジネスにつ