未来のタカラジェンヌを育てる宝塚音楽学校で入学式が開かれ、４０人が夢の舞台への一歩を踏み出しました。 満面の笑顔で入場するのは「倍率１０．５５倍」の狭き門を突破した宝塚音楽学校の第１１４期生の４０人です。 憧れのグレーの制服に身に包んだ新入生たちは、ひとりひとりの名前が呼ばれた後、音楽学校の先輩らから祝いの言葉を受けました。 これを受けて新入生代表の西前比草さんが誓いの言葉を述べまし