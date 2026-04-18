大阪府貝塚市の二色の浜では「潮干狩り」が始まり、大勢の親子連れらでにぎわっています。 くまでやスコップを片手に一生懸命に砂を掘る人たち。貝塚市の二色の浜では１８日、潮干狩り場がオープンし、朝から大勢の親子連れらでにぎわっています。 １８日は午前１１時までに２０℃を超える陽気となり、子どもたちはＴシャツや短パン姿などの軽装で海に入り、潮干狩りを楽しんでいました。 （訪れた人）「（Ｑそれ