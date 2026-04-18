東京・港区にあるIT関連会社の社長が逮捕された死体遺棄事件で、警視庁はけさから、遺体が遺棄されたとみられる神奈川県の「大垂水峠」周辺の捜索を始めました。港区赤坂のIT関連会社社長・水口克也容疑者（49）は去年10月、会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄した疑いがもたれています。遺体は、同じ会社の50代の男性役員のものとみられています。警視庁はけさから、神奈川県相模原市の「大垂水峠」周辺を20人態勢で捜索してい