きょう午前0時半ごろ、小田急線・町田駅近くの路上で30代の男性の腹部をナイフで刺すなどして殺害しようとしたとして無職の桶谷孟志容疑者（29）が現行犯逮捕されました。男性は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。警視庁によりますと、桶谷容疑者のポケットから血のついた刃渡りおよそ9センチの折りたたみナイフが見つかっていて、調べに対し、「歩いていてぶつかり、トラブルになり刺した」「殺すつもりはな