俳優の佐藤二朗が脚本・主演を務める映画『名無し』（5月22日公開）の新たな場面写真が解禁され、あわせて横浜国際映画祭への出品が発表された。【画像】記事内で紹介している映画『名無し』新場面写真本作は、お蔵入り寸前となっていたオリジナル脚本が永田諒の作画によって漫画化され、その漫画が評判を呼んで映画化されるという稀有な経緯を持つ異色作。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の狂気と絶望を描く