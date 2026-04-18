◇国際親善試合日本0―3米国（2026年4月17日コロラド州コマースシティー）サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は17日（日本時間18日）、コロラド州コマースシティーで米国との国際親善試合3連戦の最終戦に臨み、0―3で敗れた。前半から守勢に回る時間帯が続き、スコアレスで折り返した後半2分にCKから押し込まれて失点。同11分にカウンターから追加点を許すと、8分後に再びCKから失点を許した。日本は前半開始早