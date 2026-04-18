アメリカのトランプ大統領は、イランが停戦期間中のホルムズ海峡の開放を発表したことについて、「世界にとって素晴らしい日になる」と歓迎しましたが、イラン側は海上封鎖が続く場合は対抗措置を取るとしていて、駆け引きが続いてます。アメリカトランプ大統領「イランがホルムズ海峡は完全に開通し、通航に支障はないと発表しており、世界にとって素晴らしく輝かしい日になるだろう」トランプ大統領は17日、イラン外相が、停戦