● ロッキーズ 1 − 7 ドジャース ○＜現地時間4月17日クアーズ・フィールド＞ロッキーズの菅野智之投手（36）が17日（日本時間18日）、本拠地でのドジャース戦に先発登板。4回9安打5失点と立ち上がりから失点を重ね、ロッキーズ移籍後初黒星（1勝）を喫した。試合開始時の気温は2度。極寒の中、菅野は七分丈のアンダーウエアでマウンドに上がり、手に息を吹きかけながらドジャース打線と対峙。初回は1番・大谷に右翼線二塁