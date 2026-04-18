愛と幻想のファシズム（上）この記事の画像を見る物価高、上がらない実質賃金、円安。そしてウクライナや中東情勢の緊迫化と、それによる資源価格の急上昇や供給不安。世界はただならぬ閉塞感に覆われている。そんな状況下で人々は、分かりやすいポピュリズム（大衆迎合主義）を引っ提げてリーダーシップを発揮してくれる存在を求めがちだ。村上龍『愛と幻想のファシズム』（講談社）は、40年も前に書かれた作品にもか