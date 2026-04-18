● ロッキーズ 1 − 7 ドジャース ○＜現地時間4月17日クアーズ・フィールド＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。5打数2安打で今季6度目のマルチ安打をマークし、チームの快勝に貢献した。試合開始時の気温は2度。大谷は打席に向かう際、何度も手袋に息を吹きかけながら手を温め、ロッキーズ先発の菅野の対峙した。初回の第1打席は2球で追い込まれ