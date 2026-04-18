巨人の浦田俊輔内野手が１８日、ジャイアンツ球場で１軍のヤクルト戦（神宮）が行われる前に自主練習を行った。「フォームを変えたばっかりなので、体に染みこませるためです」とマシン打撃などでバットを振った。浦田は、雨天中止となった１５日に練習で阿部監督から助言をもらった。指揮官は「もっとシンプルにした方がいいんじゃないのって話をしてね。自分で難しくしちゃってるから」と約４５分間指導を受けて、足の動きを