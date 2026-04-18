◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神大竹耕太郎、木下里都投手▽中日杉浦稔大投手▽広島遠藤淳志投手【出場選手登録抹消】▽広島島内颯太郎投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽西武栗山巧外野手、茶野篤政外野手【出場選手登録抹消】▽西武渡辺勇太朗投手、佐藤太陽内野手