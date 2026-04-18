◆米大リーグロッキーズ１―７ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打の活躍で、チームは４連勝を飾った。この日は試合前から大雪が降り、一時は球場が辺り一面雪で埋め尽くされたが、定刻通りに開始。開始時の気温は１・６７度で、球団史上最も寒い試合となっていた。