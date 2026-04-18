４月１８日の阪神４Ｒ（３歳未勝利、芝１８００メートル＝１８頭立て）は、ダミアン・レーン騎手騎乗のダノンテムズ（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンキングリー）が差し切って勝利した。勝ち時計は１分４５秒８（良）。短期免許で来日したオーストラリアの名手ダミアン・レーン騎手にとってこれが今回の来日後、初勝利となった。道中は中団を追走し、リズム良く内で運んだ。直線は残り２００メートル手前で、前にいた２頭