18日午前、南国市のJR土讃線の踏切で車が立ち往生し、列車が一時運転を見合わせました。JR四国によりますと、18日午前9時39分ごろ、南国市のJR土讃線・長岡踏切で車が立ち往生しました。列車と車は接触せず、けが人もいなかったということです。JR四国では、列車の運転を見合わせ、およそ30分後に安全を確認し、運転を再開しました。この影響で、土佐山田駅から後免駅の区間で、普通列車の上り・下りあわせて2便が運休となりました