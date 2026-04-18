アメリカの関税が、少なくとも6ヵ月間影響「2025年について申し上げますと、アウトモビリ・ランボルギーニにとっては全般的に素晴らしい1年となりました」【画像】2025年の納車台数は過去最高の1万747台を記録！好調の続くランボルギーニ全14枚同社ステファン・ヴィンケルマン会長兼CEOは、誇らしげに語り始めた。ランボルギーニが2025年の業績を正式に公表する直前にリモート形式で行った、グループインタビューでのできごとで