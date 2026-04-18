◇MLB ドジャース7-1ロッキーズ(日本時間18日、クアーズ・フィールド)ドジャース打線がロッキーズ投手陣から5回まで毎回得点を奪うなど躍動。13安打を放ち大量7得点でリードを奪い、大勝しました。初回、先頭の大谷翔平選手がロッキーズ先発の菅野智之投手からツーベースヒットを放つと、1アウト3塁からウィル・スミス選手の犠牲フライで先制します。2回はマンシー選手が菅野投手からソロHRを放つと、3回にはマンシー選手のタイム