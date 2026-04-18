◇MLB カブス 12-4 メッツ(日本時間18日、リグリー・フィールド)カブス・鈴木誠也選手が「5番・ライト」で先発出場し、先制打含む2安打1打点の活躍。対するメッツは千賀滉大投手が先発し、4回途中7失点で3敗目(0勝)となりました。鈴木選手は2試合連続複数安打を記録。第1打席、2アウト1、3塁のチャンスで千賀投手が高めに投じた97.1マイル(約156.3キロ)の直球をライト前へ落とし、先制タイムリーを放ちました。第2打席はライトへの