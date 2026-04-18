◇ナ・リーグドジャース7−1ロッキーズ（2026年4月16日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。超極寒の中でメジャー2度目の対決となった相手先発・菅野智之投手（36）から2安打を放ち、チームの4連勝に貢献した。初回の第1打席は1ボール2ストライクからの4球目、菅野の内角スライダーを引っ張り右翼線二塁打でいきなりチャンスメーク。昨年8月