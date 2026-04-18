今年度、賃上げを見込んでいる県内企業は7割に上ることが民間の調査で分かりました。民間の調査会社、帝国データバンクが県内企業に対し行った調査によりますと、今年度、賃上げを見込んでいる企業は70.7パーセントと、2年連続で前の年を上回り過去最高です。内容はベースアップが68.7パーセント、賞与が26.3パーセントでした。賃上げの理由は「労働力の定着・確保」が72.9パーセントと最も高