＜ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント最終日◇17日◇箱根カントリー倶楽部（神奈川県）◇7060ヤード・パー71＞20年近く抱えるドライバーイップスと向き合いながら、今季国内2戦目でシニア初優勝を遂げた〓橋竜彦。「まだ半分は不安を持っている」というなかで、どのように優勝をつかみ取ったのか。〔写真〕奥様は元アイドルゴルファー2006年の国内メジャー「日本ゴルフツアー選手権」で通算2勝目を挙げ