17日夜、安佐南区古市でアパート型老人ホームの一部屋が燃える火事があり、この部屋に住む女性１人がケガをしました。 消防や警察によりますと、17日午後１１時５０分ごろ安佐南区古市で「建物の５階から黒煙が出ている」と通報がありました。 消防車１３台が出動し火は約１時間後に消し止められましたが、８階建てのアパート型老人ホームの一部屋が燃えました。この部屋に住む９５歳の女性がけがをし