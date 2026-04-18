キャロウェイがオデッセイの新作『DAMASCUS MILLED』パターを発表、5月15日に発売する。ダマスカス鋼をインサートに採用するのは2013年以来の13年ぶり。既にツアー実績もあり、笠りつ子が「Vポイント×SMBCレディス」での5年ぶりの7勝目で使用していた。【画像】笠りつ子が所有する、すごい模様の『ダマスカス』パター今作の最大の特徴は、希少なダマスカス鋼のインサート裏面にAI設計を導入した点にある。このAI設計により、打点