個人競技ではあるが、相手のプレーをたたえたり、惜しいショットには一緒になって残念がったりと、仲間と一緒に一喜一憂しながらラウンドできるのがゴルフの醍醐味。同じテンションで盛り上がれる人となら、楽しいゴルフになるだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。2位にランクインしたのは、笑顔がチャームポイントのメジャーチャンピオン、渋野日向子だ。【ラン