18日、熊本地震の経験の教訓を次の世代に伝えようと、熊本市の秋津校区で住民が参加した大規模な防災訓練が行われました。 この防災訓練は、熊本地震で大きな被害を受けた東区の秋津校区が防災意識の向上と地域住民の繋がりを深めようと開催したものです。 参加した住民には非常食など防災グッズが手渡され、避難所の受付では自治体アプリやマイナンバーカードを用いてスムーズに本人確認をするシミュレӦ