京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、警察は１８日朝から死体遺棄の疑いに関連して市内の「公衆トイレ」を調べています。 男子児童の遺棄事件の捜査で警察が１８日朝から調べているのは、南丹市園部町にある「るり渓自然公園」近くの、自宅から２．６ｋｍ離れた公衆トイレとその周辺です。 会社員の安達優季容疑者（３７）は先月２３日の朝から今月１３日の夕方ごろまでの間に、南丹市内の山林に息子の結希さ