◇MLB レッドソックス1×-0タイガース(日本時間18日、フェンウェイ・パーク)レッドソックスの吉田正尚選手が延長10回裏にサヨナラタイムリーを放ち、チームの勝利に貢献しました。両チーム無得点の延長10回裏、1アウト1塁3塁とサヨナラのチャンスをつくったレッドソックスは、代打で吉田選手を起用します。すると吉田選手は2-1のバッティングカウントから4球目のストレートをとらえます。打球は一塁方向へ大きく弾み、そのままファ