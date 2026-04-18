イランのアラグチ外相は17日、ホルムズ海峡を条件付きで開放すると表明しました。これに対しアメリカのトランプ大統領はイランに対する海上封鎖を続ける考えを示し、イラン側は反発しています。トランプ大統領はホルムズ海峡は完全に開放されたと主張していますが、イラン側の認識と食い違っていて、先行きは不透明です。イランのアラグチ外相は17日、SNSで、イスラエルとレバノンの停戦合意を受け、停戦期間中は「ホルムズ海峡を