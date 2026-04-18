◇米男子ゴルフツアーRBCヘリテージ第2日（2026年4月17日サウスカロライナ州ハーバータウン・リンクスパー71）第2ラウンドが行われ、76位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、3ボギーの69で回り通算2オーバーで69位となった。4位から出たマシュー・フィッツパトリック（31＝英国）63をマークし14アンダーで単独首位に立った。