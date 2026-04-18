4歳の長女と2歳の長男を育てている、インフルエンサーのあざみ夫婦が、長男が救急車で運ばれたことを報告した。 【映像】あざみ夫婦、イスから落ちた2歳長男の姿YouTubeのチャンネル登録者数は120万人を超えているあざみ夫婦。新居のルームツアー動画や、育児の様子を投稿している。2歳長男が救急車で運ばれたことを報告4月15日には「【緊急】2歳長男が救急車で運ばれました」というタイトルの動画を投稿。夕食を食べ終わり