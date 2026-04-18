【その他の画像・動画等を元記事で観る】8月8日にデビューしたスピラ・スピカがデビュー8周年という節目に出会ったのが、ヒロインの名が“スピカ”のTVアニメ「黒猫と魔女の教室」。もはや運命を感じずにはいられない巡り合わせである。本作のために書き下ろしたEDテーマ「ちゅーんあっぷ☆」は、とびきりポップなサウンドに、呪文のような言葉・音が散りばめられたハッピーチューン。思わず口ずさんでしまう、その軽やかさの奥に