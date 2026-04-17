【その他の画像・動画等を元記事で観る】ポニーキャニオンのアニメ音楽レーベル・P’s Recordsによる新レーベルライブ『P’s TRIVAL』。その第2弾となる『P’s TRIVAL 02』が、2026年4月12日(日)になかのZERO 大ホールにて開催された。『P’s TRIVAL』は、レーベルメイトとしての仲間-TRIBE-であり、切磋琢磨していくライバル-RIVAL-でもある、3組-TRI-のアーティストによってどんな化学反応が起きるのかを試していく-TRY-、実験的