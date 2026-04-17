【その他の画像・動画等を元記事で観る】キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のOPテーマ「火種」のMusic VideoをYouTubeにてプレミア公開した。本作は「百鬼夜行」をテーマに、大勢の人々と大規模な儀式、お祭りを執り行う内容となっている。小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、累計発行部数100万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。本作ではAmazon M