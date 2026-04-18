お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子が１８日放送の「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演した。独身の大久保は休日の過ごし方を問われ「洗濯して、犬の散歩に行って、掃除機をかけて、色々やっているうちに午前中が終わる」と話した。１人の食事も「全然、大丈夫になった」という一方で「たまに信じられない孤独と不安が襲う時はあるよ。びっくりするぐらい」と告白した。孤独と不安に襲われるタイミングについ